Nieuwe Dumbo is visuele krachtpatserij en regelrechte voltreffer

Miami Ink-tatoeëer­der Yoji Harada op 46-jarige leeftijd overleden

8:19 De wereldberoemde, van oorsprong Japanse tatoeëerder Yoji Harada, bekend van de populaire TLC-serie Miami Ink, is op 46-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn nabestaanden en collega's laten weten op sociale media. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.