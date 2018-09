'Nieuwe fans? Dát zou leuk zijn'

Op de dag dat Anouk haar single Het is Klaar lanceerde, gaf ze ’s avonds een strandconcert in Den Haag. Stiekem hoopten fans dat ze daar toch een nummertje in het Nederlands zou zingen, maar ze zullen geduld moeten hebben.



Anouk lachte, dolde en danste over het podium, maar wat Nederlands betreft hield ze het bij praten. In de Ziggo Dome zullen de bezoekers Anouk wel in haar eigen taal horen zingen. ,,Een klein blokje maar, hoor”, zegt ze. ,,Ik heb Dominique al in de Ziggo Dome gezongen, maar het blijft spannend, ja, maar dat vind ik ook met Engelstalige nummers.”



Ze is verheugd over het nieuws dat ze kan aankondigen. Op 30 april 2019 staat de rockzangeres weer in de concerthal die inmiddels vertrouwd moet aanvoelen. In 2013 en 2015 deed ze de Ziggo Dome tweemaal aan, in 2017 en dit jaar zelfs driemaal. ,,Hoeveel het in 2019 worden, weten we nog niet precies. Dat ligt aan de kaartverkoop. Iets met vraag en aanbod”, zegt ze lachend.