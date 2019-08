Nieuwe Fast & Furious: schaamteloos over de top

Afrojack heeft mogelijk miljoenen euro's belasting­schuld

31 juli DJ Afrojack zou in de jaren 2012 tot en met 2014 een belastingschuld van ruim 2 miljoen euro hebben opgebouwd. Daarom zou er een hypotheek van vier miljoen euro zijn afgesloten op zijn vrijstaande landhuis in Leersum, ten behoeve van de Belastingdienst. Dat schrijft Quote.