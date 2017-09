Nieuwe film Clooney opent filmfestival Leiden

Suburbicon gaat over een rustige Amerikaanse buitenwijk in de jaren vijftig die wordt opgeschud wanneer een huisinbraak uit de hand loopt en een zwarte familie in de buurt komt wonen. Het script is geschreven door de broers Joel en Ethan Coen, de hoofdrollen worden vertolkt door Matt Damon en Julianne Moore. Suburbicon, de zesde door Clooney geregisseerde film, draait vanaf 16 november in de Nederlandse bioscopen.