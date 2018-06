Nieuwe film John Travolta regelrechte flop

VIDEO Gotti , de nieuwe film van acteur John Travolta (64), is dit weekend genadeloos geflopt aan de Amerikaanse boxoffice. Het epos over de beroemde New Yorkse maffiabaas draaide in meer dan vijfhonderd zalen en bracht slechts 1,6 miljoen dollar op, melden de Amerikaanse vakbladen.

Het slechte nieuws voor Travolta hing al langer in de lucht. De film kreeg afgelopen week geen enkele positieve recensie van de Amerikaanse critici. Het is na Staying Alive uit 1983 en Look who's talking now! uit 1993 de derde film van de ster die deze dubieuze eer te beurt valt.

Gotti vertelt over de New Yorkse maffiabaas John Gotti, die in de jaren negentig in New York huishield. Travolta werkte bijna zeven jaar aan het project. Zijn vrouw, Kelly Preston, speelt de rol van de echtgenote van Gotti.

De recensie van The Hollywood Reporter stelt dat 'de film vreselijk is: slecht geschreven, spanningsloos, bij vlagen belachelijk en op de beste momenten gewoon saai'. De recensent van RogerEbert.com constateert dat 'Gotti dan wel een moordenaar mag zijn geweest, maar hij verdiende een betere film dan dit.' Volgens de journalist van Blu-ray.com waren er '44 producenten bij het project betrokken. En niet een van hen had het lef om de vraag te stellen waarom deze onzinfilm gemaakt moest worden.'

Gotti beleefde in mei de wereldpremière op het festival van Cannes. Het drama wordt in Nederland eind juli op dvd en blu-ray uitgebracht.