Nieuwe film Pippi Langkous in de maak

George Baker viert jubileum tóch niet in Rotterdam Ahoy

11:11 George Baker viert zijn 50-jarige jubileum tóch niet in Rotterdam Ahoy. De zanger verruilt het poppodium voor het kleinere Kurhaus in Scheveningen. Als reden wordt gegeven dat het nog niet uitverkochte concert beter tot zijn recht komt in een ‘intiemere setting’.