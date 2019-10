Nieuwe film Will Smith grote flop, miljoenenverlies voor Gemini Man

50-jarige rockband Golden Earring komt met nieuwe single

20 oktober De Golden Earring komt met een nieuwe single. Volgende week vrijdag gaat Say When in première, de eerste nieuwe muziek sinds vier jaar. Bijzonder is dat het nieuwe nummer wordt uitgebracht bij Red Bullet, het label van platenbaas Willem van Kooten en wijlen Golden Earring-ontdekker Freddy Haayen.