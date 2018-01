'Nieuwe liefde Max Verstappen is Duitse Dilara'

Nieuwste Dan Brown bestverkochte boek van afgelopen jaar

18 januari Oorsprong, het nieuwste boek van de Amerikaan Dan Brown, is in ons land het bestverkochte boek van 2017. Er gingen sinds de verschijning in oktober 243.770 exemplaren over de toonbank en naar de e-reader, meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) op de nieuwjaarsborrel in Amsterdam.