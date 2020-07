‘Nieuwe Matthijs’ Renze Klamer: ‘Druk zal meteen hoog zijn op plek DWDD’

Faillisse­ment dreigt voor commer­ciële radiozen­ders, branchever­e­ni­ging luidt noodklok

3 juli Commerciële radiozenders zijn in gevecht geraakt met staatssecretaris Mona Keizer (CDA) van Economische Zaken. Kleine stations als SLAM en 100% NL zouden op omvallen staan, maar ook giganten als Radio 538 en Qmusic zitten in financieel zwaar weer. Keizer is onvoldoende bereid een helpende hand uit te steken, aldus Herbert Visser namens de Vereniging Commerciële Radio (VCR) die de noodklok luidt.