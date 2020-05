Nieuwe musical Willem van Oranje uitgesteld naar volgend jaar

Zij zijn door de coronacrisis genoodzaakt dit besluit te nemen. ,,We werken met het hele creatieve team hard aan de voorbereiding van deze voorstelling, maar om deze in maart 2021 neer te zetten zoals wij dat voor ogen hebben, is onmogelijk”, stelt het producentenduo. ,,Door de première te verplaatsen verwachten we dat iedereen veilig onze voorstelling kan bezoeken en dat we het verhaal van Willem van Oranje op de spectaculaire wijze kunnen brengen zoals bedacht.”

Om het publiek een totaalbeleving te bieden, wordt er in Delft een speciaal theater gebouwd met 1350 stoelen en de modernste technieken, die bezoekers meevoeren naar een unieke periode uit onze geschiedenis. De bouw van het theater gaat door zoals gepland. Namen van de acteurs worden naar verwachting aan het eind van het jaar bekendgemaakt.

Veel shows gecanceld

Het is niet de eerste musicalproductie die wordt uitgesteld. Producent Medialane besloot de Nederlandse versie van Broadway-hit Waitress te cancellen en Hans Cornelissen heeft Titanic en de Rocky Horror Show een seizoen verschoven. Van lopende musicalproducties, zoals Anastasia, Lazarus, Hello Dolly!, Soldaat van Oranje en Tina Turner, is nog niet bekend wanneer ze worden hervat.