Nieuwe Netflix-film Bradley Cooper onder vuur vanwege nepneus: ‘Equivalent van blackface’

Onder meer de Britse actrice Tracy-Ann Obermann, die speelde in EastEnders, ageert op X - voorheen Twitter- fel op de aanplakneus van Cooper. ‘We leven in een tijd dat er veel gevoeligheden heersen over de representatie van (etnische) minderheden’, schrijft ze. Het is volgens haar weliswaar oké om Cooper te verkiezen boven een acteur die zelf Joods is, maar: ‘Als hij echter een valse neus moet dragen, om geloofwaardig in z’n rol over te komen, is dit het equivalent van blackface.’



Een bericht van Joel Swanson wordt ook veelvuldig gedeeld. Daarop is te zien dat het neusopzetsel van Cooper zelfs groter is dan de neus van Bernstein zelf. ‘Hierdoor maak je een niet-Joodse acteur niet meer Joods. Dit zorgt er enkel voor dat een niet-Joodse acteur op een Joods stereotype gaat lijken', vult hij aan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hollywood-iconen

Ook in de Britse krant The Independent wordt uitgehaald naar de nieuwe film en het extra stukje neus van Cooper. ‘Hierdoor herleid je Joden tot hun fysieke karakteristieken’, schrijft columnist Noah Berlatsky. ‘Het vormt hen om tot karikaturen. Een biopic over een getalenteerd Joods artiest zou deze antisemitische stereotypes niet mogen versterken. Maar blijkbaar slaagde Cooper er bij het vormgeven van de rol niet in om verder te kijken dan de neus van Bernstein. Heel teleurstellend.’

De familie van Bernstein verdedigt in een verklaring op X Cooper en geven aan het eens te zijn met de beslissing om ‘make up te gebruiken om zijn gelijkenis te versterken’ met hun vader. ‘Bradley Cooper betrekt ons drieën bij elke stap van zijn geweldige reis terwijl hij zijn film over onze vader maakt”, schrijven Jamie, Alexander en Nina Bernstein. ‘We waren tot in de kern geraakt om getuige te zijn van de diepte van zijn toewijding, zijn liefdevolle omhelzing van de muziek van onze vader en de pure openhartige vreugde die hij tijdens zijn verkenningstocht bracht.’ Ze schrijven ook dat hun ‘hart breekt’ om te zien dat mensen zijn intenties in twijfel trekken.

Maestro is een prestigeproject van Netflix. De productie ligt onder meer in handen van iconen als Steven Spielberg en Martin Scorsese. De biopic vertelt het verhaal over de relatie tussen Bernstein en z’n echtgenote Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Die rol wordt gespeeld door Carey Mulligan (38).

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: