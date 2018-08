Nieuwe Oscar zorgt voor controverse

Het plan van om volgend jaar een nieuwe Oscar uit te reiken voor de beste populaire speelfilm van 2018 stuit op veel verzet in Hollywood. De Academy of Motion Pictures Arts and Sciences hoopt met deze maatregel de teruglopende kijkcijfers van de Oscarceremonie -vooral in Amerika - weer op te krikken. Dit jaar daalde het aantal kijkers in Amerika met 19 procent.