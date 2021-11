Nieuwe reeks Over mijn lijk begin volgend jaar op televisie

In het programma worden de levens van zes jongeren gevolgd die ongeneeslijk ziek zijn. Dit seizoen zijn dat Jip, Patrick, Kiki, Roy, Francis en Irene. Jip Schreibers zei vorig jaar in een interview dat ze in het programma niet te veel de nadruk op het ziek zijn wil leggen. ,,Ik ben me er bewust van dat het eindig is en dat het sneller komt dan ik wil. Je leeft met de dood in je hand en daar heb ik toch geen invloed op. Angst vernietigt je leven.” Ze is dankbaar voor wat ze heeft, zei ze eerder. ,,Als ik niet ziek was geworden had ik nooit met die passie geleefd waarmee ik nu leef. Ik doe wat mijn hart me ingeeft.”