Nieuwe reeks The Big Escape met oud-webcamgirl Bobbi Eden

Halve finale Holland's Got Talent te duur voor Alblasser­dams koor Inspire2Live

17:15 Het Alblasserdamse koor Inspire2Live van de Ambachtse dirigent Peter Overduin treedt niet op in de halve finale van het tv-programma Holland's Got Talent. De kosten zijn te hoog, vindt het koor, dat optreedt om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding.