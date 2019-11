Nieuwe single George Michael komt woensdag uit

Carice blij met lovende woorden van Patricia Arquette over Instinct

16:47 Niet alleen in Nederland is het publiek enthousiast over Instinct van Halina Reijn. Ook in Hollywood zijn ze te spreken over de thriller waarin haar beste vriendin Carice van Houten een van de hoofdrollen speelt. Zo laat actrice Patricia Arquette zich op Instagram lovend uit over de film.