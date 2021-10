Nieuwe sinterklaasfilm ook te zien op Aruba en Curaçao

Peter R. de Vries gewoon te zien in nieuwe sinter­klaas­film

23 september Peter R. de Vries is dit najaar gewoon te zien in het tweede deel van De Grote Sinterklaasfilm. Nadat de misdaadverslaggever op 15 juli overleed, was het even de vraag of de scènes met hem eruit gehaald zouden worden. Er is voor gekozen de beelden te behouden.