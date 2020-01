Nieuwe Star Wars-film passeert na drie weken grens van 1 miljard

In Star Wars 9 probeert het verzet onder leiding van generaal Leia zich klaar te maken voor de laatste slag tegen de kwade First Order. De hoofdrollen worden gespeeld door Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega en Oscar Isaac. Ook actrice Carrie Fisher is in de film te zien, ondanks het feit dat zij voor de opnames overleed. Haar scènes bestaan vooral uit ongebruikt materiaal uit de vorige twee delen.



In Nederland staat Star Wars na drie weken nog steeds op de tweede plek van best bezochte bioscooptitels. In totaal zagen al meer dan 730.000 Nederlandse fans de film. Op plek 1 staat sinds deze week het oorlogsepos 1917 van regisseur Sam Mendes. De regisseur van American Beauty en Revolutionary Road maakte een grimmig drama op basis van de oorlogsverhalen van zijn opa, die in de Eerste Wereldoorlog vocht.