Nieuwe trend? Sterren zeggen tournee af

Met afmeldingen van de ziek geworden Adele, Justin Bieber en Robbie Williams was het al een lastig jaar voor de concertbezoeker. Gisteren zegde Lady Gaga zelfs een complete tournee af. Is er sprake van een epidemie?

Uiteraard: de fans krijgen keurig hun geld terug. Of ze mogen hun kaartje houden tot er een nieuwe concertdatum bekend is. Maar hun idool Lady Gaga krijgen zij voorlopig niet te zien. De popster stelde gisteren haar gehele Europese tournee voor onbepaalde tijd uit. Het vrijwel uitverkochte concert van 3 oktober in de Amsterdamse Ziggo Dome hoort daarbij.

Reuma

Quote Ik heb ontzettend veel pijn Lady Gaga De oorzaak ligt bij de zangeres zelf. Ze ligt in het ziekenhuis, meldt ze in een emotionele verklaring, en kiest voor haar gezondheid. Lady Gaga (31) lijdt aan fibromyalgie, een vorm van reuma. De zangeres is sinds begin augustus onderweg met haar Joanne-wereldtournee. In vijf weken werkte ze 20 concerten af. Te veel, zo blijkt nu. ,,Ik heb ontzettend veel pijn’’, aldus de artieste. Ze laat 20 concerten uitstellen en hoopt op 5 november in de VS weer op het podium te staan.

Andere pechgevallen

De ziekmelding van Gaga is er eentje in een dit jaar opvallend lange reeks van pechgevallen onder wereldsterren. Het meest in het oog sprong de plotselinge tourneestop van Justin Bieber. Hij verklaarde zich lichamelijk niet in staat zijn Purpose-concertreeks te volbrengen. Wat hij exact mankeerde bleef onduidelijk. Bieber zocht na zijn mededeling geen behandeling in een ziekenhuis, maar in de kerk.

Andere afzeggers waren Robbie Williams (die vorige week zijn laatste drie Europese concerten annuleerde wegens een niet gedefinieerde ziekte) en Adele. De zangeres zou haar grootste tournee ooit afsluiten met vier shows in het Londense Wembley-stadion deze zomer. Ze worstelde zich met keelklachten door de eerste twee, maar het slottweeluik ging niet meer. De shows, waarvoor ook veel Nederlandse fans kaartjes kochten, worden niet ingehaald.

Toch vormen de afgezegde shows maar een gering percentage van alle jaarlijkse concerten, zegt Marjanne Manders namens organisator Mojo Concerts. Exacte cijfers heeft ze niet paraat, maar op honderden concerten per jaar gaat het slechts om ‘een handvol’ gevallen. Die hebben niettemin grote publicitaire impact.

Vooral voor rapper Drake pakte die begin dit jaar bijzonder slecht uit. Fans reageerden woedend nadat hij zich een uur tevoren had afgemeld voor een concert in maart. Het optreden was eerder al tot twee keer toe uitgesteld ‘wegens productionele redenen’. Drake was op 27 maart op het laatste moment ziek geworden. ,,Dat kan altijd gebeuren’’, aldus Manders. ,,Tournees duren vaak meer dan een jaar. Hoewel er bewust rustdagen worden ingepland, kan een mens simpelweg ziek worden.’’

Quote Hoewel er bewust rustdagen worden ingepland, kan een mens simpelweg ziek worden Marjanne Manders

De opeenvolging van kwakkelende grote namen berust volgens haar dan ook op toeval. Hoewel artiesten hun geld al enige tijd vooral met concerten moeten verdienen omdat de cd-verkoop weinig meer oplevert, treden ze niet vaker op. ,,Het aantal door ons in Nederland verkochte tickets is al jaren stabiel op ongeveer 1,2 miljoen per jaar.’’