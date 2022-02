Nieuwe vriendin Kanye West is ‘kloon’ Kim Kardashian en naakte Kendall Jenner tart regels Instagram

In Oekraïne vallen de bommen, op RTL 4 kletste Pernille gezellig over moestuinen

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pretty little liars -actrice Lucy Hale hing wekenlang in elke Hunkemöller-etalage om bh’s te promoten, maar mocht er niet eens eentje houden.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Critici vinden dat Christina Aguilera overdreven hard zingt in haar nieuwe clip, maar dat is omdat je anders het materiaal van haar topje hoort kraken.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op TikTok danst iedereen op Olly Murs’ liedje Dance with me tonight, maar dat zit er voor hemzelf even niet in. Na een knieoperatie is hij de hele zomer uit de running.