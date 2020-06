Nieuwslezer Amber Brantsen had anorexia: ‘Niet eerder zo door het leven getest’

‘Nog altijd is het praten over mentale ziekten een taboe. Mensen die hun verhaal doen in tijdschriften of kranten krijgen vaak ‘uit privacy-overwegingen’ een andere naam. Uiteraard staat het iedereen vrij om daarvoor te kiezen als dat beter voelt. En toch vraag ik me dan af: waarom voelt deze persoon zich niet vrij om over zijn of haar mentale ziekte te praten? En ook: wat kan ik doen om het taboe te helpen doorbreken?’