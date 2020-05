Nieuwslezer Henk Blok neemt sabbatical om gezondheid: ‘Meer tijd met dochter en vrouw’

In de De 538 Ochtendshow met Frank Dane lichtte Blok vanochtend zijn besluit toe. ,,Ik kamp al vijftien jaar met de ziekte sarcoïdose en besef mij dat ik nu nog redelijk fit ben, maar dat dit helaas niet voor altijd zo zal zijn. Het lopen gaat steeds lastiger en kost steeds meer moeite. Het was zwaar om deze knoop door te hakken en om voor mijzelf te kiezen. Na lang nadenken heb ik besloten dat ik nu nog waardevolle tijd door wil brengen met mijn dochter en vrouw.”

Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. Het verloop verschilt sterk van persoon tot persoon. ,,Op de radio merk je het niet, maar iedereen die mij wel eens voorbij ziet komen, merkt: die Henk loopt niet lekker”, zei hij. ,,Het is een vervelende kwaal waar ik vijftien jaar geleden ineens last van kreeg. Ik wil er niet dramatisch over doen. Er zijn ergere ziekten. Dit is niet erg, ik ga niet dood, ik kan er 100 mee worden. Maar het is soms wel confronterend en frustrerend.”

Die frustratie is er vooral als hij met zijn vrouw en dochter ergens is en moet zeggen: ‘lopen jullie maar alvast vooruit om te kijken of het wat is, ik blijf hier even zitten’. ,,Dan komen ze een half uur later terug en was het allemaal niet zo bijzonder. Dat neem ik dan van ze aan, tot ik de filmpjes en foto's zie en denk dat ik daar eigenlijk ook had willen zijn.” Hij wil daarom nu nog op reis met zijn gezin, om nu nog dingen te kunnen zien en doen die hij nu ‘nog met heel veel moeite’ wel kan bereiken, maar over vijf of tien jaar niet meer.

Jongensdroom

Henk Blok is al sinds 2003 nieuwslezer bij De 538 Ochtendshow. Eerst bij Edwin Evers, sinds vorig jaar maakt hij onderdeel uit van het vaste team rond radio-dj Frank Dane. ,,Ik ben trots op wat we bereikt hebben met de nieuwe ochtendshow op Radio 538. Want die uren radio maken in de ochtend, is het allermooiste wat ik ooit heb gedaan. Het was een jongensdroom die uitkwam en door de jaren heen is het alleen maar nog mooier geworden.”