Nightwish verplaatst Europese tournee naar volgend jaar

De groep zou op 23 en 24 november ook in een uitverkochte Ziggo Dome staan. Die shows zijn verplaatst naar 9 en 10 mei. Ook de concerten in onder meer Londen, Parijs, Frankfurt en Milaan zijn opgeschoven naar die maand.



Frontvrouw Floor Jansen hoeft niet maanden te wachten voordat ze weer kan optreden. De zangeres geeft in oktober meerdere soloconcerten in AFAS Live in Amsterdam.