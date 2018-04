Nijenhuis mag Verliefd op Cuba filmen op Cuba

Nijenhuis filmde al eerder in het buitenland. Zo deed hij onder andere Las Vegas aan voor Onze Jongens, was hij in het Italiaanse Toscane voor Toscaanse Bruiloft en draaide hij op het Spaanse eiland Ibiza zijn grootste bioscoophit Verliefd op Ibiza.



Zijn nieuwste film vertelt over Loes, die plotseling wordt gebeld vanaf de Cubaanse ambassade dat haar dochter gaat trouwen met een Cubaan. Ze boekt de eerstvolgende vlucht naar Havana en is vastberaden om een stokje voor dit in haar ogen gedoemde huwelijk te steken. Tijdens haar verblijf op het eiland hervindt Loes echter haar geloof in de liefde door een affaire met de woest aantrekkelijke Jan én met haar ex-man Alex.



De opnamen van de feelgoodfilm starten eind april 2018 op Cuba. De acteurs worden volgende week bekendgemaakt. Dat Maaike Martens (De Luizenmoeder) een rol speelt, werd al eerder gemeld. Verliefd op Cuba is vanaf 14 februari 2019, Valentijnsdag, in de Nederlandse bioscopen te zien.