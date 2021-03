Nike distantieert zich van ontwerp ‘duivelse’ sneaker Lil Nas X: niet van ons

Terwijl rapper Lil Nas X beweert in samenwerking met Nike een speciale sneaker op de markt te gaan brengen, ‘Satan Shoes’ genaamd, ontkent het bedrijf zelf in alle toonaarden met de rapper in zee te zijn gegaan. Dit heeft het sportmerk in een statement aan NBC laten weten.

,,We hebben geen enkele relatie met Lil Nas X. Nike is niet verantwoordelijk voor het ontwerp of de lancering van deze schoen en we steunen dit initiatief ook niet’’, aldus een woordvoerder van Nike. Een woordvoeder van kunstenaarscollectief MSCHF, waarmee de rapper de schoen op de markt brengt, bevestigt dat Nike niets van de schoen van doen heeft.

De rapper, die vorig jaar een grote hit had met Old town road, zou een sneaker ontworpen hebben naar aanleiding van zijn nieuwe single Montero (Lil Nas X heet in het echt Montero Lamar Hill, red.). De zool van de nieuwe gymp, die ‘Satan Shoe’ heet, bevat een druppel menselijk bloed. De schoen zou een remake zijn van een klassieke Nike Air Max uit 1997, maar dan met diverse Bijbelse verwijzingen naar de duivel. Volgens eerdere berichten zouden er slechts 666 paar van de exclusieve sneaker op de markt komen, die individueel genummerd zijn. Ook staat er een Bijbeltekst over Satan die als bliksem uit de hemel valt geborduurd op de zijkant van de schoen. Op de onderkant van de schoen is een afdruk van een pentagram te zien.

Naar aanleiding van eerdere berichten over de nieuwe sneaker kreeg Nike er op sociale media flink van langs. ,,Hoe kunnen jullie zo’n schoen ontwerpen, met zo’n Satanistische boodschap? Dit merk wordt ook door kinderen gedragen. Het is echt te walgelijk voor woorden dat een merk als Nike hiervoor zwicht’’, aldus een volger. Een ander zegt: ,,Ironisch genoeg heten deze gympen ‘Satan Shoes’. Satan is de duivel. En kennelijk heeft Nike nu haar ziel aan de duivel verkocht om deze bizarre sneakers uit te brengen.’’

Zangeres Miley Cyrus trekt zich van de kritiek niets aan: zij draagt al een paar van de gympen, laat ze zien op Instagram.

