Nikki Reed en Ian Somerhalder verwelkomen zoon

Maan en Gold­band-zan­ger Karel over drank en drugs: ‘Ik denk weleens: boeien, dit is ook mijn vrije tijd’

Haar bekendheid zit Maan de Steenwinkel (26) soms in de weg. Ze voelt dat ze zich niet meer zo kan laten gaan tijdens het uitgaan als toen ze een tiener was. ‘Ik ben me er toch ook van bewust dat ik niet wil dat mensen me super f*cked up zien.’