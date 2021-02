Nikkie de Jager baalt van twijfel over haar geslacht in Wie ben ik?: ‘Zo killing’

YouTube-ster Nikkie de Jager is niet blij met de manier waarop Caroline Tensen gisteravond in Wie ben ik? over haar sprak. Een kandidaat moest de naam van de wereldberoemde beautyexpert raden en dat was volgens Tensen ‘een dingetje’ vanwege mogelijke verwarring over haar geslacht. De Jager noemt de opmerking ‘killing voor transjeugd’. Caroline zou haar inmiddels een ‘lief bericht’ hebben gestuurd.

De naam van Nikkie, die vorig jaar bekendmaakte dat ze transgender is, stond gisteravond op het bordje van deelnemer Donnie. 635.000 kijkers zagen hoe de rapper tijdens het vragenrondje aan tegenstander Tijl Beckand vroeg of hij een man of vrouw moest raden.

Beckand zei gedecideerd dat het om een vrouw ging, waarna in de zaal enig gegniffel klonk. Toen Donnie de naam van Nikkie had geraden, zei Tensen: ,,Dat was even een dingetje; geen man, geen vrouw, het is natuurlijk een vrouw nu.’’ Chantal Janzen, die naast Tijl zat, beaamde dat. ,,Ja, het is een vrouw, hè’’, concludeerde Tensen.

Geen twijfel

Meerdere kijkers reageerden via Twitter verontwaardigd op de gang van zaken, waarna ook Nikkie van zich liet horen. ‘Ik kreeg wat tweets over Wie ben ik? vanavond’, schreef ze tegenover haar 2,2 miljoen volgers. ‘Volgende keer hoeft er geen twijfel te zijn of ik nu pas écht een vrouw ben of niet.’

Tensen heeft haar inmiddels benaderd, liet Nikkie vanochtend weten. ‘Ik kreeg een lief berichtje van Caroline en all is good natuurlijk!’ schreef ze. ‘Ik weet dat het niet vanuit een kwade hoek komt, alleen zijn deze kleine opmerkingen júist zo killing ook voor de transjeugd. Ontzettend fijn om mensen wat kennis mee te geven. En door.’ RTL heeft vandaag niet gereageerd op een verzoek om een reactie.

Dode naam

SBS 6 haalde eerder een aflevering van het quizprogramma 50/50 offline na kritiek op een opgave over De Jager, die online bekend is als NikkieTutorials. De vraag was met welke jongensnaam de visagiste geboren werd, terwijl praten over de ‘dode naam’ voor transgenders bijzonder pijnlijk kan zijn.

Bij transgenders wijkt het lichamelijke geslacht af van hoe ze zich qua geslacht voelen. Sommige transgenders kiezen voor een transitie en nemen dan een nieuwe naam. Het noemen van de eerdere naam, ook bekend als deadnaming, wordt in de mediarichtlijn van belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland ‘niet gepast’ genoemd. ‘Behalve als iemand hier zelf over begint en er geen moeite mee heeft’, aldus het advies voor de media.

Nikkie was afgelopen jaar te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres: