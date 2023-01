Nikkie de Jager over huwelijk: 'Niets tussen ons veranderd sinds we dat papiertje hebben’

Di-rect in december opnieuw in Rotterdam Ahoy, nu met Residentie Orkest als ‘special guest’

Di-rect geeft dit jaar op zaterdag 23 december een concert in Rotterdam Ahoy. Het Residentie Orkest uit Den Haag is special guest tijdens het optreden. Het is voor het derde jaar op rij dat de band een concert geeft in Ahoy.

11:15