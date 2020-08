Nikkie de Jager thuis onder schot gehouden bij overval: ‘Grootste nachtmerrie’

Recensie Beyoncé’s Black is King is een overweldi­gen­de kijkerva­ring

8 augustus Een nieuw album van Beyoncé is het niet, daarop zullen we nog even moeten wachten. Maar wat is Black is King wel? Het letterlijke antwoord: een visual album op streamingsdienst Disney+, opgehangen aan The Lion King. Onze recensent Stefan Raatgever ging er anderhalf uur lang voor zitten.