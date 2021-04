Nikkie gaat sexy naar de hockey en Bibi's kleine geniet intens van massagespin

Podcast ‘Net­flix-se­rie met Jamie Foxx is beneden alle peil’

16 april Een nieuwe sitcom met Jamie Foxx (Ray, Django Unchained) en David Alan Grier (In Living Color)? Daar gingen Bingewatchers Charlene Heezen en Kevin Goes klaar voor zitten. Het oordeel over Dad stop embarrassing me? ‘Ongeïnspireerde bagger. Zielloos en vooral: Netflix, stop embarrassing me!’