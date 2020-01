Nikkie over coming-out in The Ellen Show: Ik begon met huilen, maar Dylan gaf me kracht

De YouTube-ster kon het maandag nauwelijks geloven: ze werd uitgenodigd door talkshowhost Ellen DeGeneres om aan te schuiven in de populaire The Ellen Show. Eenmaal te gast in het programma, vraagt Nikkie zich direct af of ze niet aan het dromen is. ,,Can you pinch me?", vraagt ze aan DeGeneres. Die prikt vervolgens met haar vinger in Nikkies been. ,,O mijn god, het is echt", reageert Nikkie met een brede glimlach.



DeGerenes komt al snel tot de kern van Nikkies bezoek. Hoe ervoer ze bijvoorbeeld de dagen voorafgaand aan de video? Waarom kwam de YouTube-ster juist op dát moment met de video en hoe reageerde haar omgeving? Op die vragen geeft Nikkie openhartig antwoord. Zo vertelt ze dat ze mailtjes had ontvangen waarin werd geschreven dat Nikkie zou liegen over haar achtergrond. ,,Die berichtjes hadden een dwingende ondertoon en gingen als volgt: ‘Als we geen antwoord krijgen voor morgen, dan vertellen we het aan iedereen’", schetst Nikkie de inhoud. De mailtjes bleken uiteindelijk alleen maar grootspraak te zijn, want Nikkies ‘geheim’ werd niet onthuld. Toch besloot ze uiteindelijk open kaart te spelen met al haar fans.