Nikkie straalt in bloemenbikini en Arie besnuffelt zijn Romy

Peperdure bikini’s Billie Eilish offline na klachten over prijzen

17:27 De onlangs gelanceerde zomer-merchandising van zangeres Billie Eilish (18) is binnen twee weken verwijderd uit haar officiële webshop. Hoewel er geen reden is genoemd, lijkt het erop dat haar team gehoor geeft aan talloze klachten over torenhoge prijzen.