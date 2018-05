Nikkie Tutorials na ruim zes jaar weer vrijgezel

Video Robinson-win­naar Carlos maakt eindexamen Nederlands: 'Ik was dit helemaal kwijt'

13:10 GOOR - Als winnaar van Expeditie Robinson gaat Carlos Platier Luna (24) geen uitdaging uit de weg. Hij maakte maandag het eindexamen Nederlands op De Waerdenborch in Goor. Aangezien hij dyslectisch is, best een opgave: "Door mijn dyslexie moet ik een artikel soms drie keer lezen." Hij keek samen met Marloes Heuten (15), die het eindexamen écht moest maken, terug op het examen. Of ze geslaagd zijn? Bekijk bovenstaande video. Lees hier meer over het eindexamen van Carlos en Marloes.