NikkieTutorials: ‘Ik heb een posttraumatische stressstoornis’

Nikkie vertelde half januari dat ze transgender is. Ze voelde zich daartoe gedwongen, omdat ze werd afgeperst met haar verhaal. Hoewel ze wereldwijd veel positieve reacties kreeg, moest ze het zelf nog ‘een plekje geven’. ,,Het gaat overwegend goed, maar ik heb nog wel donkere dagen af en toe. Ik ben naar de dokter geweest omdat ik slaapproblemen heb. ‘Je hebt een posttraumatische stressstoornis’, constateerde hij.’ Nou, nou, we moeten het niet groter maken dan het is, zei ik. Maar toch: al mijn symptomen wijzen erop. Het enige wat ik kan doen, is mezelf de tijd gunnen om het een plek te geven, zei hij. Dus dat probeer ik, al is dat af en toe nog moeilijk.”