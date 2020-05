NikkieTutorials is grote winnaar The Best Social Awards

In totaal werden zestien awards uitgereikt voor prestaties op social media. Zo werd Bizzey gekroond tot Beste Artiest, mag Jard Struik zich Beste Instagrammer noemen en maakten de Sekszusjes de Beste YouTube-serie.



Dit jaar werd ook de nieuwe actuele award voor Beste Thuisblijf-content uitgereikt. Die ging naar de populaire 70-jarige Orgel Joke, die in de coronacrisis met haar dagelijkse liedjes een grote hit is geworden op Instagram.



De prijzen werden voor de zevende keer uitgedeeld, maar vanwege de coronacrisis vond de uitreiking via een livestream plaats. Woensdag werden ook de winnaars van de zakelijke categorieën op die manier bekendgemaakt. De grote winnaar van die avond was bol.com met vier prijzen.