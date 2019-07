Noel van Oasis gooit dreigberichten van Liam naar tienerdochter online

,,Vertel je stiefmoeder maar dat ze heel erg op moet passen", dat is het bericht dat uncle Liam stuurt naar Anais, de tienerdochter van Noel. Het is het nieuwste hoofdstuk in een gevecht tussen de twee broers, dat in 2009 het einde betekende van de succesgroep Oasis.



Op Instagram plaatste de vrouw van Noel eerder vandaag een bericht over Liams optreden op Glastonbury. Ze noemde hem onder meer ‘een tribute act’. Daarop zou die een bericht naar haar dochter hebben gestuurd en die plaatst Noel dan weer op Twitter. ,,Dus je zendt nu dreigberichten via mijn tienerdochter? Je was altijd goed in vrouwen intimideren hè? Wat ben je sowieso van plan te doen?”



Daarop rakelt Noel een eerder incident op. Liam is op camera vastgelegd terwijl hij zijn vriendin Debbie Gwyther bij haar keel grijpt. ,,Ga je mijn vrouw ook bij haar keel grijpen om haar te laten zien wie de baas is?”



Liam zelf heeft inmiddels zijn excuses aangeboden via Twitter. Niet aan Noel en zijn vrouw, maar wel aan zijn moeder en Anais. ,,Mijn oprechte excuses aan mijn prachtige moeder Peggy en mijn lieve nichtje Anais dat jullie betrokken raken in dit kinderachtige gedrag. Ik hou van jullie allebei.”