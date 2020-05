Nog een record voor Bløf en Geike Arnaert: pas na 132 weken uit Vlaamse hitlijst verdwenen

Elon Musk niet eens met zijn vrouw over uitspraak naam zoontje X Æ A-12

13:45 Elon Musk en zijn vrouw Grimes maakten de afgelopen week de tongen los met de opvallende naam van hun pasgeboren zoontje. Ook in huize Musk is er verwarring over de naam: paps en mams blijken het niet helemaal eens over hoe je X Æ A-12 uitspreekt.