Nog natrillend van Metallica maakt Pinkpop zich op voor hete dag

Voor wie gisteren oververhit was geraakt, was het concert dat Metallica in de late avond op Pinkpop gaf niet per se een zegen. De temperatuur was uiteraard flink gedaald, maar het Amerikaanse viertal zette desondanks Megaland in Landgraaf in vuur en vlam. Letterlijk, met levensgrote vlammenwerpers, en figuurlijk.