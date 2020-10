Nog zeven extra zedenaanklachten tegen pornoacteur Ron Jeremy

Giel Beelen diep door het stof na missen eigen radioshow: ‘Veel te laat gaan slapen’

28 oktober Giel Beelen had zich door een kapotte telefoon vanmorgen opnieuw verslapen voor zijn eigen radioshow op NPO Radio 2. Het nachtduo Rick van Velthuysen en Erik-Jan Rosendahl, dat normaal tot 04.00 uur ‘s nachts te horen is, moest hierdoor tot 06.00 uur blijven zitten. Giel laat in een reactie weten ‘heel erg te balen’, en gaat in een videostatement op sociale media door het stof.