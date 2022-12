Nominaties AD Media Prijzen 2022: wie volgt Even tot hier op en welk programma was het meest infantiel?

Even een korte opfriscursus: de AD Media Prijzen zijn vorig jaar in het leven geroepen omdat wij, de makers van de AD Media Podcast (Dennis Jansen, Mark den Blanken, Manuel Venderbos en ondergetekende) ons elke week opnieuw verbaasden dat Even tot Hier nog nooit een prijs had gewonnen. Zoveel originaliteit, zoveel creativiteit, waarom was dat nog niet beloond?

Dit was aanleiding voor een tv-prijs met de meest onmogelijke naam van heel Hillywood: het beste programma dat onterecht nog nooit een prijs heeft gewonnen. We verzonnen er nog een aantal categorieën bij, onder meer voor leukste Belg, de Mispoes voor grootste flop en grootste ijdeltuit op tv. En zie daar: een nieuwe traditie was geboren. Al waren niet alle winnaars er even blij mee, toch Alberto Stegeman (grootste ijdeltuit) en Frank Evenblij (de Mispoes voor Tik ‘m Aan)?

In het zonnetje zetten

De prijs voor beste tv-programma dat nog nooit een prijs heeft gewonnen hebben we geprolongeerd. Die van leukste Belg ook, want keuze genoeg op de Nederlandse tv. Sterker nog, de Belgen maken de mooiste programma’s, dus die willen we heel graag in het zonnetje zetten. De flop van het jaar mocht natuurlijk ook niet ontbreken, al hebben we die omgedoopt tot prijs voor meest infantiele tv-programma. (Vaste luisteraars weten dat infantiel een kwalificatie is die regelmatig voorbijkomt in de podcast.)

Nieuw dit jaar is de categorie ‘Ons favoriete duizenddingendoekje’, een vrolijke knipoog naar mensen die in elk programma lijken op te duiken. Van de ene BN’er kun je dat iets beter hebben dan van de andere. Onze eigen radionerd Mark den Blanken pleitte met succes voor een prijs voor de meest ondergewaardeerde radiomaker.

En tenslotte wilden we iets doen met de hausse aan datingshows op de Nederlandse tv. Daar zijn dit jaar heel wat gedenkwaardige stellen uit voortgekomen, maar er kan er natuurlijk maar één het leukst zijn.

Alle categorieën en alle genomineerden vindt u hieronder. De bekendmaking is in de AD Media Podcast van 27 december en in de krant van 28 december. Belangrijk om te weten, ook voor de BN’ers die teleurgesteld zijn dat ze niet zijn genomineerd of straks buiten de prijzen vallen: over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Beste programma dat onterecht nog nooit een prijs heeft gewonnen:

-Oogappels (BNNVara, NPO 1), fantastische dramaserie over puber- en gezinsperikelen waarin jong en oud zich herkennen

-Expeditie Robinson (RTL 4), de deelnemers hongeren zich elk jaar uit maar het heeft ze behalve goede kijkcijfers nog nooit een prijs opgeleverd

-De Avondshow met Arjen Lubach (VPRO, NPO 1), mag niet meedingen voor een Gouden Televizier Ring omdat het een spin-off is van Zondag met Lubach, wat belachelijk is voor een show die elke werkdag het nieuws op geheel eigen wijze op de hak neemt

Volledig scherm De serie Oogappels. © BNNVARA

Leukste Belg op de Nederlandse tv

-Tom Waes, amai Tom, moeten we nog meer zeggen?

- Arnout Hauben, met zijn heerlijk wandelprogramma’s dwars door België en Nederland houdt hij miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd

- Evi Hanssen, zou ook moeiteloos in de categorie duizenddingendoekje passen, want in welk programma verschijnt ze niet?

Volledig scherm Evi Hanssen. © Brunopress

Meest infantiele programma op de Nederlandse tv

-Ik ga stuk (BNNVara, NPO 3) een talentenjacht voor jonge cabaretiers waar alleen jurylid Soundos El Ahmadi hard om kon lachen

-Alles van SBS behalve Vandaag Inside, behoeft geen verdere uitleg toch?

-Mart op de Piste (AvroTros, NPO 3), waarom zou de belastingbetaler de wintersport moeten financieren van Mart Hoogkamer, Wesley Sneijder, de broertjes Froger en nog wat verwende artiesten?

Volledig scherm Mart op de Piste. © AVROTROS

Ons favoriete duizenddingendoekje:

-Hélène Hendriks, zelfs als SBS zou zeggen dat ze behalve VI, HLF8 en de Conference League ook nog even een kookprogramma moest presenteren zou ze zich er moeiteloos doorheen slaan.

- Edson da Graça, hopt even makkelijk van de publieke omroep naar de commerciële als van succes naar flop. Maar hij blijft lachen.

- Chatilla van Grinsven, in welk programma zat ze niet afgelopen seizoen?

Volledig scherm Edson da Graça. © Internet

Leukste stel uit een datingshow

- Evert en Maud (Boer zoekt Vrouw), we gaven er geen kwartje voor maar Maud wist het al: het stond in de sterren eh… op de kalveren geschreven.

- Astrid en Harmjan (B&B Vol Liefde), ondanks ‘kruidengate’ bleek het toch onvermijdelijk dat deze twee bij elkaar kwamen.

- Hans en Annette (Boer zoekt Vrouw), zij bewijzen dat liefde op leeftijd zo verschrikkelijk mooi kan zijn.

Volledig scherm Harmjan en Astrid in B&B Vol Liefde. © RTL

Meest ondergewaardeerde radiomaker

- Kai Merckx (Qmusic) blinkt uit in creativiteit en weet met een kwinkslag een lach op je gezicht te toveren.

- Emmely de Wilt (NPO Radio 2), meer vrouwen op de radio? Laat de NPO dan deze vakvrouw een plek geven in de dagprogrammering.

- Tim op het Broek (Kink), werd genegeerd door de RadioRing dit jaar. Reden? Zijn radiostation zou te klein zijn. Alleen voor Tim verdient Kink al een plekje op de FM.

Volledig scherm Tim op het Broek. © Brunopress

