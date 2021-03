Nooit gedacht dat Meghan Markle me aan Johan Derksen zou doen denken

Romy Monteiro is nu soapie: ‘Ik zie me niet snel meer in een musical spelen’

9 maart Ze was al musicalster, ze presenteert programma’s, ze zingt en vanaf vandaag leert het grote publiek Romy Monteiro ook als actrice kennen. De 28-jarige Monteiro schudt de kaarten op in het dorpje Meerdijk, alom bekend bij de fans van Goede Tijden, Slechte Tijden. ,,Acteren is mijn nieuwe passie geworden.”