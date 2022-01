Nooit meer de TV Show, maar Ivo Niehe blijft op de buis

Na veertig jaar maakte Ivo Niehe gisteravond zijn laatste TV Show . Een einde van een tijdperk, al neemt de 75-jarige interviewer voorlopig geen afscheid van televisie. Niehe is in gesprek over een nieuw programma met de Avrotros.

,,Het voelt vreemd om op de eerste dag van een nieuw jaar, waarin je het hebt over een nieuw begin, om juist nu, een serie af te sluiten. Maar dit wordt echt de laatste uitzending waarin we terugkijken op veertig jaar TV Show.” Met deze woorden begon Ivo Niehe aan een memorabele uitzending. In zijn laatste TV Show, die hij veertig jaar presenteerde, blikte hij terug op interviews met grote sterren als Prince, Tina Turner, David Bowie, Julia Roberts, Jane Fonda, Roald Dahl en Oprah Winfrey.

Hij deed dit samen met hoofdgast André van Duin, die in het verleden het vaakst in de uitzendingen terugkwam. Een recordaantal van 22 keer in veertig jaar tijd. ,,Beetje veel,” zei Niehe grappen. ,,Maar het ging toch niet vervelen.” Van Duin zorgde regelmatig voor complete chaos tijdens de live-uitzendingen. Hij gooide expres een drankje of iets plakkerigs over de aantekeningen van Niehe heen, die indertijd nog niet kon terugvallen op de autocue.

Van Duin noemde het ‘verschrikkelijk’ dat de TV Show stopt. ,,Ik ben toch met je opgegroeid Ivo, zoals vele mensen in Nederland. Je was onderdeel van mijn leven.” Veertig jaar kan je volgens van Duin ‘toch niet onder het vloerkleed schuiven’. Niehe vertelde zijn show veertig jaar lang met ontzettend veel plezier te hebben gemaakt. Hij kreeg naar eigen zeggen de volledige vrijheid om zijn programma in te vullen, iets dat ‘uniek is in Hilversum’. Gemiddeld trok zijn programma 1,5 miljoen kijkers. De presentator bedankte zijn trouwe publiek. ,,Hiervoor past echt grote dankbaarheid,” vond hij.

‘Geen einde tv-icoon’

De Avrotros bevestigt aan deze site dat de TV Show niet meer zal terugkeren. ,Het klopt dat we gisteren de laatste aflevering hebben uitgezonden van de huidige reeks TV Show. We zijn nog in gesprek met NPO. En gaan er vanuit dat Ivo ook dit jaar te zien zal zijn op televisie,” reageert een woordvoerder. Voor de duidelijkheid voegt ze toe: ,,Het is het einde van de TV Show in zijn huidige vorm, maar het is niet het einde van een tv-icoon. Wij, maar ook de NPO, hebben heel erg de intentie om televisie met hem te blijven maken.”

Vorig jaar zei Ivo Niehe nog een in een interview in deze krant dat hij ‘nog niet dacht aan stoppen’. ,,Ik heb trouwens net mijn contract weer voor een jaar verlengd. Natuurlijk zal er heus een keer een einde aan komen, maar zolang ik dit volhoud is dit heerlijk. En laat ik het afkloppen, maar fysiek en psychisch is het nog allemaal in orde.”

Ivo Niehe werd in 1976 omroeper. Later werd hij verslaggever bij TROS Aktua en hoofd amusement bij de TROS. In 1981 verscheen hij in de eerste TV Show.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: