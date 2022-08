Noord Nederlands Orkest moet wijken voor Stromae-soundcheck: ‘Dit is een behoorlijke f*ck up’

,,Als gevolg van een onverwachte uitloop bij de nachtelijke voorbereidingen van de Stromae-show, komt het allereerste optreden van de Lowlands zondag te vervallen. Tot onze grote spijt is dit het concert van het Noord Nederlands Orkest met Symfonie nummer 9 van Beethoven”, staat op de Lowlands-website. Er zou ook een groot koor bij het optreden aanwezig zijn.

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg baalt als een stekker, laat hij telefonisch aan deze website weten. ,,Er moesten twee megaproducties op dat podium plaatsvinden. Dat is nauwkeurig voorbereid, maar ergens is toch iets misgegaan. Door de vertraging die dat heeft opgeleverd, moet de eerste show van de dag wijken zodat de opbouw van de hoofdact kan plaatsvinden.”

Nooit eerder gebeurd

De teleurstelling bij de festivaldirectie is ook enorm, aldus Van Eerdenburg. ,,Het is niet de wens van Lowlands en is ook nog nooit eerder gebeurd. Dit is echt wel een behoorlijke f*ck up, dat ontken ik niet. Verschrikkelijk. Maar het is nu wat het is.”

Er is vannacht al contact geweest met het orkest om het slechte nieuws te brengen. ,,We zijn er gewoon uitgegooid”, zegt artistiek leider Marcel Mandos van het Noord Nederlands Orkest vanmorgen tegen de Leeuwarder Courant. ,,Ik ben flabbergasted, teleurgesteld, behoorlijk over de rooie. Onbegrijpelijk.”

De festivaldirecteur ontkent dat er sprake is van ruzie. ,,Ze zijn helemaal niet boos, we zijn in goed overleg. Natuurlijk is er teleurstelling. Dat geldt ook voor ons.” Van Eerdenburg wil niet zeggen hoe hij het orkest tegemoet zal komen. ,,Dat is iets tussen hen en mij. Dat ga ik niet nu in de media zeggen.”

Volledig scherm Eric van Eerdenburg, directeur van Lowlands © ANP Kippa