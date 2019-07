North Sea Jazz barst voor de 44e keer los

Nort Sea Jazz belooft 150 optredens van 1300 artiesten op vijftien podia. Vandaag staan op het programma oudgedienden als de 91-jarige componist/arrangeur Burt Bacharach, zanger/pianist Joe Jackson (64), soulzangeres Anita Baker (61), de Braziliaanse zanger Gilberto Gil (77), toetsenist Jasper van 't Hof (72) en drummer Steve Gadd (74).



Daarnaast zijn er optredens van onder meer Diana Krall, José James met het Noordpool Orkest, funkband Tower of Power en het Melissa Aldana Quartet. Artist in Residence is toetsenist Robert Glasper, die vanwege die erenaam meerdere concerten geeft, verdeeld over drie dagen en met verschillende partners.

Daarnaast staat het festival uiteraard weer bol van de clinics, workshops, panels, exposities en interviews. Ook is er een pop-upversie van sterrenrestaurant Parkheuvel.



North Sea Jazz zetelt al veertien jaar in Rotterdam, nadat het uit Den Haag vertrok. In 2021 krijgt Ahoy, en daarmee het festival, er een groot nieuw gebouw bij met veel zalen.