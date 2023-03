NOS-correspondent Mustafa Marghadi begint rustig weer met werken na ongeluk

Rapport over cultuur bij NPO komt 'rond de zomer’

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) komt ‘rond de zomer’ met het rapport over de werksfeer bij de NPO. De commissie werd vorig jaar november in het leven geroepen na het Volkskrantartikel over het vermeende grensoverschrijdende gedrag van onder anderen Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door (DWDD). Aanvankelijk zou er alleen onderzoek worden gedaan naar DWDD, maar dat werd verbreed nadat meer meldingen waren gekomen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele publieke omroep.