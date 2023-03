NOS doet in hele organisatie onderzoek naar omgangsvormen en werkcultuur

De NOS gaat in de hele organisatie onderzoek laten doen naar de werkcultuur en een veilige werkomgeving. Dat heeft de directie besloten naar aanleiding van de misstanden bij NOS Sport en de gesprekken daarover in de hele organisatie.

,,De problemen bij NOS Sport die vorige week aan het licht kwamen, maken veel los in onze hele organisatie”, laat algemeen directeur Gerard Timmer weten. ,,Daarom vinden we het passend en belangrijk om ook de rest van onze organisatie door externe, onafhankelijke ogen te laten bekijken.”

De omroep inventariseerde in de afgelopen maanden een kleine honderd meldingen van grensoverschrijdend gedrag en de harde cultuur op de werkvloer van de sportredactie. Afgelopen weekend trad de vierkoppige hoofdredactie van NOS Sport af. Sportpresentator Tom Egbers besloot zich voorlopig terug te trekken, nadat hij in een Volkskrantpublicatie door verschillende medewerkers werd beschuldigd van grensoverschrijdend en intimiderend gedrag op de werkvloer.

‘Natuurlijk gaan er ook bij ons dingen mis’

Volgens hoofdredacteur van NOS Nieuws, Giselle van Cann, is er geen aanleiding om te denken dat er op de nieuwsredactie eenzelfde groot, structureel probleem bestaat als op de sportredactie. Maar het onderzoek is nodig ‘om onszelf juist nu scherp te toetsen’, benadrukt ze. ,,Want ja, natuurlijk gaan er ook bij ons dingen mis. Wij vinden dat het hoort bij een organisatie als de onze om in deze tijd onafhankelijke experts naar werkwijzen en omgangsvormen te laten kijken. En ook naar hoe we als collega’s en leidinggevenden omgaan met meldingen van mensen die een nare ervaring hebben. We willen weten wat we niet weten,” zegt Van Cann. De wens om ook onderzoek te doen op de nieuwsredactie kwam volgens haar nadrukkelijk vanuit de redactie.

Van Cann volgde vorig jaar zomer Marcel Gelauff op als hoofdredacteur van NOS Nieuws. De NOS is intern onderverdeeld in drie afdelingen: NOS Nieuws, NOS Sport en NOS Evenementen.

Racisme

Deze week spraken voormalig presentatrices van het NOS Jeugdjournaal, Siham Raijoul en Roos Moggré, zich uit bij Jinek. Zij herkennen de verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Ze vonden de sfeer er niet fijn en kwamen er niet graag. ,,Wij kwamen liever niet op die verdieping boven ons”, zei Moggré. ,,De sfeer was daar minder goed. Als vrouw was dat geen prettige plek om te zijn.” Volgens de presentatrice liepen er ‘bepaalde types’ rond die ze liever niet tegenkwam. ,,Dan dook ik een wc in of liep even een ommetje.”

Raijoul had naar eigen zeggen tijdens haar werk ook te maken gehad met racisme, al zei ze niet waar en wanneer. Zo kreeg ze onder meer te horen dat ze haar baan ‘alleen maar’ vanwege haar afkomst had gekregen. ,,Dat doet je zo klein voelen, zo naar. En intussen wil je wel je werk goed doen en jezelf bewijzen. Eenzaamheid is wel het grootste gevoel dat is blijven hangen.”

De Ondernemingsraad en de redactiecommissie van NOS Nieuws worden betrokken in de voorbereiding van het externe, onafhankelijk onderzoek.

Meer over de misstanden bij NOS Sport lees je in dit dossier.

