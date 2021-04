NOS-journalist onder vuur om vermeend seksueel overschrijdend gedrag

Een journalist van de NOS wordt sinds gisteravond op Twitter door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De omroep kent de berichten en heeft met de verslaggever gesproken. De Fontys Hogeschool in Tilburg bevestigt ondertussen dat de man na een melding over ongewenst gedrag werd geweerd bij introductieactiviteiten van de opleiding Journalistiek.

De eerste berichten over vermeend wangedrag van de journalist doken gisteravond op, gelijktijdig met de verhalen rond D66-Kamerlid Sidney Smeets. De beschuldigingen gaan veelal over opdringerige berichten op sociale media, een enkeling stelt ook ongewenst door de man te zijn aangeraakt. Meerdere mensen beweren minderjarig te zijn geweest toen ze de berichten van de journalist kregen.

,,We hebben er een gesprek over gehad van werkgever tot werknemer’’, laat de NOS aan deze site weten. ,,Zoals wij vinden dat dat hoort in de verantwoordelijkheid die je als werkgever hebt.’’

Verder wil de omroep niets over de zaak kwijt. ,,We begrijpen de nieuwsgierigheid, maar dit zijn zaken waarvan wij vinden dat die niet in de buitenwereld besproken moeten worden, ook al is het op Twitter ontstaan. Zorgvuldigheid is hier gepast en we menen dat dat in ieders belang is. Daarbij hoort dat je het niet met iedereen bespreekt. Want het gaat over mensen.’’ Op Twitter voegt de hoofdredactie van de NOS toe dat de zaak haar ‘volle aandacht’ heeft.

Een van de verhalen die rondgaan, betreft een incident dat enkele jaren geleden zou hebben plaatsgevonden tijdens een introductiekamp van de opleiding Journalistiek van de Fontys Hogeschool in Tilburg. De instelling bevestigt dat de journalist na een melding van overschrijdend gedrag voortaan niet meer welkom was bij het kamp.

Daar kwamen tot zo’n vijf jaar geleden op de laatste avond altijd professionals en oud-studenten langs om over hun werk te vertellen. In die hoedanigheid was de journalist ook aanwezig. Volgens Fontys was hij er op eigen initiatief.

De melding kwam volgens Fontys niet van het vermeende slachtoffer zelf, maar van een medestudent. ‘De betrokken student heeft zich ook daarna niet bij de opleiding gemeld’, aldus een woordvoerder in een verklaring, die ook naar alle studenten is verstuurd. ‘De toenmalige directeur van de Hogeschool Journalistiek heeft een gesprek gevoerd met de betrokken journalist en hem medegedeeld dat hij voortaan niet meer bij introductieactiviteiten welkom was.’

Omdat het voor de opleiding nooit duidelijk werd om welke student het ging, heeft de instelling de melding niet verder onderzocht. Fontys vindt het ‘vervelend’ als de man zich inderdaad ongewenst zou hebben gedragen bij een introductieactiviteit.

‘Dat hoort niet. Voor Fontys staat de veiligheid van studenten en medewerkers altijd voorop. Later is daarom ook besloten om voortaan alleen studenten, docenten en genodigde sprekers toegang te geven tot de intro-activiteiten. Ook maakt voortaan een vertrouwenspersoon deel uit van het begeleidingsteam van het introductiekamp.’ De hogeschool zegt dat er niet meer dan één melding over de journalist binnen was gekomen.

Gisteravond kwamen ook meerdere verhalen naar buiten over vermeend overschrijdend gedrag van advocaat en D66-Kamerlid Sidney Smeets. De partij stelde naar aanleiding daarvan een onderzoek in.

