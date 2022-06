NOS over protestactie boeren: ‘Protocol treedt in werking, geen gevolgen voor uitzendingen’

Er vindt op dit moment overleg plaats over de situatie, meldt hij. Het is onduidelijk wat de boeren precies van plan zijn. De NOS heeft ‘voorzorgsmaatregelen genomen’ vanwege het boerenprotest. ,,We volgen het protocol van voorzorgsmaatregelen”, stelt een woordvoerder.



Vooralsnog hebben de demonstrerende boeren geen gevolgen voor de uitzendingen van de NOS. Meer details over het protocol geeft de woordvoerder niet: ,,Het is niet voor het eerst dat er op het Mediapark wordt gedemonstreerd.” Zeker veertig boeren kwamen rond 20.00 uur met veel lawaai het Mediapark opgereden. Het getoeter was onder andere te horen in de live-uitzending op NPO Radio 5.