NOS-presentator schrijft single voor Gerard Joling: ‘Wat uitgeprobeerd’

Sportcommentator Leo Driessen schreef ooit de hit ‘Dromen zijn bedrog’ voor Marco Borsato. Nu is daar sportpresentator Sjoerd van Ramshorst. Hij klom ook in de pen voor een Nederlands lied en zie daar: Vakantie, de nieuwste single van Gerard Joling.

In de zomer van 2015 terug zat Sjoerd van Ramshorst (32), televisiepresentator bij NOS Sport, op het strand van Noord-Peru met een kameraad. Ze neurieden een melodietje en opeens bedacht hij: als we daar nu eens een tekstje bij verzinnen? Drie zomers later is hij er: Vakantie, de nieuwe single van Gerard Joling. ,,We hebben gewoon wat geprobeerd en heel erg gaaf dat dat nu is uitgebracht.”

Als je de weg opgaat van collega Leo Driessen, dan zit je goed. ‘Dromen zijn bedrog’ dat hij schreef, werd een hit van Marco Borsato.

,,Hoho, ik wil en ga mezelf totaal niet vergelijken met Leo Driessen, een groot tekstschrijver. Die man heeft, samen met Han Kooreneef, zoveel teksten en hits geschreven. Ik heb vooraf overigens wel advies gevraagd waar je met een nummer naar toe gaat voor demo’s.”

Journalisten die liedjes schrijven, wordt dat een trend?

,,Ach, we zijn natuurlijk wel altijd bezig met teksten. En ik heb gewoon wat uitgeprobeerd.”

Maar dat gaat, vanuit je vakgebied, over sport. Hier zingt Gerard Joling ‘ik wil op vakantie met de garantie dat jij met me meegaat’…

,,Ik ben een grote Hazes fan, hou van Borsato, van Nederlandse nummers. In mijn studententijd lagen we dan wel eens ’s middags brak op de bank met een groepje. Kwamen televisieprogramma’s voorbij met die Nederlandse videoclips. Wat bleek? Veel van die nummers waren, soms letterlijk, vertaald uit Duitsland en Italië. Zeiden we tegen elkaar: dat kunnen we toch zelf ook wel?”

Dus een poging gewaagd…

,,Op het strand van Peru. Daar was ik, samen met Bas van Druijten. Schreven we de teksten in een kladblok en al zat er een melodietje in mijn hoofd.”

Dat bijna was vergeten, toch?

,,Ja, letterlijk, want onze telefoons waren die zomer gajat. We konden het melodietje dus niet meer opnemen of vastleggen. Hebben we het zitten neuriën tot we thuis waren. Daar ben ik onmiddellijk naar mijn broer gereden. Die speelt piano en heeft het opgenomen.”

Hoe komt het dat het dan nóg drie jaar duurt voordat het wordt uitgebracht?

,,Als je een demo hebt, moet je schaven. Op een gegeven moment liep ik de bassist van Gerard Joling tegen het lijf. Die was enthousiast, zei alleen: doe wat aan de toonsoort. Via hem en Jeroen van der Boom, die ik via via kende, is het bij Gerard Joling terecht gekomen. Wel vet hoor, dat hij het heeft gedaan, al denk ik wel altijd in het groot. Als ik het doe, ga ik er voor. En ik heb Giel Beelen, waar ik als redacteur heb gewerkt, ook even gepolst. Hij vond het ook wel lekker klinken. Het nummer blijft in je kop zitten.”

Heb je ‘m al gehoord op de radio?

,,Ik begreep dat’ie al was gedraaid, maar zelf heb ik ‘m nog niet gehoord. Dat lijkt me echt een bizarre ervaring.”

Mocht het niet lukken om Tom Egbers op termijn op te volgen, kun je altijd de muziekbusiness in…

,,Haha, kijk presenteren is een ervaringsvak. Daar wil ik graag in doorgroeien. Ik ben bij Studio Sport gaan werken zodat ik dicht op de sport zit. En een liedje schrijven, dat wil ik af en toe best blijven doen.”

Heeft Leo al gereageerd?