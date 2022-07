NOS-presentatrice en actrice Leontien Ceulemans (70) overleden

Ceulemans was in 1981 de eerste presentatrice van het Jeugdjournaal. Voor die tijd was zij vooral bekend als actrice. Zij speelde in de jaren zeventig, tachtig en negentig in vele grote televisieseries, zoals Swiebertje, Joop ter Heul, Oorlogswinter, GTST en ‘t Zonnetje in Huis. Ook deed Ceulemans veel voice-overwerk.