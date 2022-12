‘NOS, waar is dat feestje? We staan in de kwartfinale’

met video Sint zorgt voor chaos bij Oranjewin­ter: Gijp krijgt dildo op hoofd, schaars geklede vrouw in studio

Het was gisteravond weer totale chaos in de studio van De Oranjewinter toen Sinterklaas zijn opwachting maakte. De goedheiligman, gespeeld door zenderbaas Marco Louwerens -door de mannen steevast ‘directeurtje’ genoemd- was grover dan ooit. Hij had een helm met dildo voor op het hoofd van Gijp bij zich en had een Deens model voor Derksen geregeld.

13:13